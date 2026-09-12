В Башкирии простились с участником СВО Рамилем Зариповым

Фото: администрация Учалинского района

11 сентября в селе Миндяк Учалинского района состоялась церемония прощания с Рамилем Зариповым, погибшим во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Проводить военнослужащего в последний путь собрались родные и близкие, друзья, односельчане, а также ветераны боевых действий. Для земляков Рамиля Зарипова этот день стал временем скорби и прощания с человеком, который до последнего оставался верен своему воинскому долгу.

В администрации отметили мужество Рамиля Зарипова и его преданность службе. Память о военнослужащем, подчеркнули в администрации, сохранится среди его родных, друзей, сослуживцев и земляков.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.