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НовостиОбщество12 сентября 2026 9:57

В Башкирии объявили предупреждение из-за пожароопасности и порывистого ветра

В отдельных районах республики порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду
Источник:kp.ru
При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112

В Башкирии 13 сентября ожидается чрезвычайная пожароопасность. Кроме того, местами по республике прогнозируются порывы ветра до 17 метров в секунду.

Жителям рекомендуют заранее закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. С балконов и подоконников следует убрать предметы, которые сильный ветер может подхватить и унести.

Во время непогоды на улице стоит обходить шаткие конструкции и не находиться рядом с деревьями и другими потенциально опасными сооружениями.

Спасатели призывают жителей Башкирии соблюдать осторожность. В случае чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по телефону 112.

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