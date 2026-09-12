В Салавате восстановили аварийный участок тротуара после жалоб жителей

В Салавате устранили трёхметровую выбоину на тротуаре после проверки прокуратуры

В Салавате после вмешательства прокуратуры отремонтировали разрушенный участок тротуара. Поводом для проверки стали обращения местных жителей.

Прокуратура города провела проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения. Надзорное ведомство установило, что на тротуаре по бульвару Салавата Юлаева отсутствовало асфальтовое покрытие, а на дорожном полотне образовалась выбоина длиной около трех метров.

Разрушенный участок создавал неудобства для жителей, особенно для родителей с маленькими детьми и детскими колясками, а также маломобильных граждан. Чтобы обойти опасное место, им приходилось искать другой путь.

По итогам проверки прокуратура внесла представление об устранении выявленных нарушений. После вмешательства надзорного ведомства тротуар оперативно отремонтировали. Сейчас участок приведен в надлежащее состояние и соответствует установленным нормативным требованиям.

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