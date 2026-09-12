В Башкирии напечатали почти три миллиона бюллетеней к выборам

Голосование пройдет с 18 по 20 сентября

В Башкирии к предстоящим выборам напечатали 2 млн 964 тыс. бюллетеней. Сегодня, 12 сентября, их отправили во все территориальные избирательные комиссии республики.

Бланки изготовили в издательстве «Белая река». Большинство бюллетеней — 84% — напечатали на русском языке. Еще 11% составляют бланки на башкирском и 5% — на татарском.

Напомним, голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Жители республики будут выбирать депутатов Госдумы России, Горсовета Уфы и представительных органов местного самоуправления.

Избиратели могут проголосовать по месту нахождения с помощью сервиса «Мобильный избиратель». Также предусмотрено голосование на дому для тех, кто не может самостоятельно прийти на участок.

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