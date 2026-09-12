В Башкирии вдвое выросло число беременностей после ЭКО

При этом в 40 регионах России в прошлом году не было ни одной беременности после ЭКО

В Башкирии в 2025 году вдвое выросло число беременностей, наступивших после процедуры экстракорпорального оплодотворения. Об этом свидетельствуют данные Минздрава России.

За прошлый год в республике зарегистрировали 247 успешных беременностей после ЭКО. В 2024 году таких случаев было 123.

В целом по России показатель также увеличился, но не так значительно — с 15 213 случаев в 2024 году до 15 719 в 2025-м.

Больше всего успешных беременностей после ЭКО зафиксировали в Москве — 3 804 случая. На втором месте Санкт-Петербург с 1 023 случаями, на третьем — Челябинская область, где показатель составил 675.

При этом в 40 регионах России в 2025 году не зарегистрировали ни одной беременности после ЭКО. Среди них Татарстан, Пермский край, Нижегородская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская и Новосибирская области.

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