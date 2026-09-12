В Уфе двое молодых людей угнали незапертый ВАЗ и спрятали его в лесу

Фото: МВД Башкирии

В Уфе сотрудники полиции задержали двух молодых людей в возрасте 19 и 20 лет, которых подозревают в угоне автомобиля ВАЗ-21114. Об этом сообщили в МВД Башкирии.

По данным ведомства, инцидент произошёл ночью. Молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения и решили отправиться в город. Во дворе одного из домов они заметили незапертый автомобиль, сели в него и поехали в сторону своего района.

По дороге подозреваемые сняли с машины государственные регистрационные номера и выбросили их. Добравшись до деревни, молодые люди спрятали автомобиль в лесу. Перед этим они успели снять и забрать из салона музыкальную систему и сабвуфер, а также похитили аккумулятор.

Владелец автомобиля, 20-летний житель Уфы, обнаружил пропажу и обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска МВД по Башкирии совместно с оперативниками отдела полиции № 5 установили личности подозреваемых и задержали их. Похищенный ВАЗ полицейские обнаружили в лесу и поместили на специализированную стоянку.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по фактам неправомерного завладения автомобилем без цели хищения и кражи имущества из транспортного средства. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.