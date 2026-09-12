Туристы из Магнитогорска застряли в лесу и заблудились в Белорецком районе

Заблудившихся в лесу туристов из Магнитогорска спасли в Белорецком районе

В Белорецком районе Башкирии спасатели помогли семье из Магнитогорска, которая заблудилась во время прогулки по лесу. Среди туристов были ребёнок и двое племянников.

Пятеро человек отправились на автомобиле в лесной массив в районе села Новоабзаково. Однако легковая машина застряла в грязи, поэтому туристы оставили её и решили продолжить путь пешком. Самостоятельно выбраться из леса им не удалось — люди заблудились и стали ждать помощи.

На поиски группы выехали спасатели Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям. Вместе с сотрудником охотнадзора они обнаружили туристов в лесном массиве примерно в 15 километрах от села Абзаково.

К моменту прибытия спасателей люди успели замёрзнуть. Туристов эвакуировали до ближайшей базы отдыха. К счастью, никто из них не пострадал, медицинская помощь не потребовалась.

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