Водителей Башкирии предупредили о массовых проверках на дорогах

Проверки направлены на профилактику нарушений ПДД и снижение аварийности

Утром 12 сентября в Башкирии сотрудники Госавтоинспекции проводят массовые проверки водителей. Мероприятия организовал отдельный специализированный батальон ДПС ГАИ. Об этом сообщил начальник управления Госавтоинспекции МВД по республике Владимир Севастьянов.

Инспекторы работают сразу на нескольких участках автомобильных дорог. Проверки проходят на трассе М-5 «Урал» на 1307-м и 1495-м км, дороге Уфа — Оренбург на 125-м и 218-м км, 101-м км автодороги Р-240, 204-м км трассы Уфа — Белорецк, а также на 103-м км дороги Уфа — Бирск — Янаул.

Водителям рекомендуют соблюдать установленный скоростной режим, иметь при себе все необходимые документы и быть готовыми к остановке для проверки.

В Госавтоинспекции отметили, что мероприятия носят профилактический характер. Их проводят для повышения безопасности дорожного движения, предупреждения нарушений ПДД и снижения аварийности на дорогах республики.

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