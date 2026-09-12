Умер бывший директор «Авангарда» Василий Шик

Фото: мэрия Стерлитамака, семейный архив Василия Шика

В Стерлитамаке на 96-м году жизни скончался Василий Никитич Шик — бывший руководитель предприятия «Авангард», посвятивший большую часть своей трудовой жизни развитию оборонной промышленности Башкирии и страны. Об этом сообщили в администрации города.

В Стерлитамак Василий Шик приехал после окончания Шосткинского химико-технологического техникума. В 1950 году он начал работать на «Авангарде» и оставался на предприятии до 2001 года. За пять десятилетий он прошёл путь от мастера до директора.

Под его руководством с 1970-х годов завод значительно увеличил объёмы оборонного производства. Одновременно предприятие активно развивало выпуск товаров народного потребления. По объёмам гражданской продукции «Авангард» стал одним из лидеров отрасли, а многие изделия завода были отмечены государственным Знаком качества.

Особое внимание Василий Шик уделял социальным вопросам. В те годы значительная часть работников предприятия жила в бараках без необходимых бытовых удобств. При его содействии более тысячи семей заводчан получили благоустроенное жильё.

За профессиональную деятельность Василий Никитич был отмечен государственными наградами, среди которых ордена Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта». Ему также было присвоено звание почётного гражданина Стерлитамака.

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