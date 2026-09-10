Бастрыкин потребовал доклад: поиски 14-летней девочки из Башкирии вышли на федеральный уровень

Поиски 14-летней Александры Голинской из Уфимском района Башкирии вышли на федеральный уровень. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования ее исчезновения у исполняющего обязанности руководителя СК республики Булата Азизова. Об этом рассказали в информационном центре ведомства.

Девочка пропала 7 сентября около 17:00 – она ушла из дома в СНТ «За здоровый отдых» в Зубовском сельсовете и больше не выходила на связь. Возбуждено уголовное дело.

Приметы Александры: рост 158 см, среднее телосложение, темные волосы, карие глаза. В день исчезновения была одета в белую футболку с синим рисунком, черные штаны и белые кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении девочки, позвоните на телефон доверия Следкома 8 (347) 251-62-51 или по номеру 102.

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