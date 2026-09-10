«Найдена на территории Уфы»: полиция обнаружила пропавшую 14-летнюю школьницу

Фото: СК Башкирии

Пропавшая 14-летняя школьница найдена живой в Уфе. Об этом рассказали в МВД Башкирии.

Девочку в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили сотрудники отдела по Уфимскому району. В ближайшее время ее передадут родственникам.

– Выясняются обстоятельства ее ухода из дома, – заявили в МВД.

Подросток пропала 7 сентября – она ушла из дома в СНТ «За здоровый отдых» в Зубовском сельсовете и перестала выходить на связь. По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело. Поиски вышли на федеральный уровень: председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично затребовал доклад о ходе расследования.

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