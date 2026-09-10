Возбуждено уголовное дело: к поискам пропавшей 14-летней девочки подключился СК Башкирии

Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»

К поискам 14-летней Александры Голинской, которая пропала в Уфимском районе Башкирии, подключился Следственный комитет. Об этом рассказали пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты работают совместно с сотрудниками МВД. Ход расследования находится на контроле руководства следственного управления республики.

В минувший понедельник, 7 сентября, около 17:00 Александра ушла из дома в СНТ «За здоровый отдых» в Зубовском сельсовете и с тех пор не выходила на связь. Приметы: рост 158 см, среднее телосложение, темные волосы, карие глаза. В день исчезновения была одета в белую футболку с синим рисунком, черные штаны и белые кроссовки.

Если вы располагаете информацией о местонахождении девочки, звоните на телефон доверия следственного управления 8 (347) 251-62-51 или по номеру 102.

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