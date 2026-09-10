Волонтеры обновили ориентировку на пропавшую в Уфе 14-летнюю школьницу

В Уфимском районе разыскивают 14-летнюю Александру Голинскую. Фото: Лиза Алерт.

В Башкирии разыскивают 14-летнюю Александру Голинскую 2012 года рождения. Девушка пропала 7 сентября, и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Она проживает в СНТ «За здоровый отдых» Зубовского сельсовета Уфимского района.

Приметы: рост 158 см, среднее телосложение, темные волосы, карие глаза. В день исчезновения была одета в белую футболку с синим рисунком, черные штаны и белые кроссовки.

Волонтеры просят всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, сообщить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112. Также требуется помощь добровольцев для поисков.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.