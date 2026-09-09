В Башкирии полиция ищет 14-летнюю девочку: она не вернулась домой два дня назад

Фото: МВД Башкирии

В Уфимском районе Башкирии полиция разыскивает без вести пропавшую 14-летнюю Александру Голинскую. Об этом рассказали в МВД республики.

Подросток проживает в СНТ «За здоровый отдых» на территории Зубовского сельсовета. Позавчера она вышла из дома, и с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Поиски ведут сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные и другие подразделения полиции. Ориентировка направлена во все ближайшие территориальные органы внутренних дел.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что о возможном местонахождении девочки может знать один из ее знакомых. Сейчас полиция устанавливает его личность.

Информацию о местонахождении девочки можно сообщить по телефону 02 (с мобильного - 102) или в ближайшее отделение полиции.

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