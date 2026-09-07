Семьям участников СВО в Башкирии снизили цену на лес

В Башкирии расширили список тех, кто может покупать лес по льготной цене. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии расширили перечень граждан, которые могут покупать лесные насаждения по льготной цене. Соответствующие изменения внесло правительство республики.

Теперь льгота распространяется не только на участников СВО, но и на членов их семей. В список также вошли семьи погибших и умерших от ранений бойцов, а также семьи военнослужащих, пропавших без вести.

Право на сниженную ставку получили и волонтеры, работающие в зоне СВО. Кроме того, льготой смогут воспользоваться граждане, чьи дома или постройки сгорели при пожаре.

Для участников СВО и членов их семей сниженная стоимость леса будет действовать как минимум до конца года, следующего за годом завершения специальной военной операции. Для участников СВО, которые стали инвалидами из-за ранения или заболевания, полученных в ходе боевых действий, а также для семей погибших бойцов льготная ставка будет бессрочной.

Приобретаемая древесина предназначена для отопления частных домов и надворных построек, а также восстановления жилья, пострадавшего от пожаров.