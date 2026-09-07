Стало известно, какой будет погода в Башкирии на предстоящей неделе

В Башкирии температура за неделю снизится почти на 10 градусов

В Башкирии предстоящая неделя начнется с теплой погоды, однако уже к середине недели температура заметно снизится.

В воскресенье, 6 сентября, воздух прогреется до +27 градусов. В понедельник, 7 сентября, ожидается до +25 градусов, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Во вторник, 8 сентября, сохранится теплая погода — до +23 градусов, также прогнозируются осадки.

С середины недели в республике начнется похолодание. В среду температура днем составит около +18 градусов, в четверг — до +17 градусов. К концу рабочей недели вновь станет немного теплее: в пятницу ожидается до +20 градусов, а в субботу — около +21 градуса.

Ночные температуры в течение недели будут постепенно снижаться — с +16 градусов в начале недели до +7…+10 градусов к ее середине.

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