Житель Башкирии задолжал своим детям более 1,5 млн рублей алиментов

Отец двоих детей получил 160 часов обязательных работ за неуплату алиментов

В Чишминском районе суд вынес приговор 36-летнему мужчине по уголовному делу о неуплате алиментов на содержание детей.

Как установил суд, мужчина был обязан по решению суда выплачивать средства на содержание сына и дочери. Однако, несмотря на неоднократные предупреждения об уголовной ответственности, он материальной помощи детям не оказывал и с ними не общался.

Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов и назначали обязательные работы. Тем не менее задолженность продолжила расти и в итоге превысила 1,5 миллиона рублей.

Подсудимый частично признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 160 часов обязательных работ.

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