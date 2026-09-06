В Уфе на 67-м году жизни умер заслуженный работник культуры Александр Осипов

Фото: Минкульт Башкирии

В Уфе на 67-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный работник культуры России и Башкортостана Александр Осипов. О смерти деятеля культуры сообщили в министерстве культуры республики. Там отметили, что его уход стал большой утратой для культурного сообщества Башкортостана.

Александр Осипов посвятил театральному искусству более четверти века. Профессиональный путь он начал в Башкирском государственном театре оперы и балета, где работал администратором, а затем заместителем директора по организации зрителей. Он занимался организацией гастролей театра по России и за рубежом.

В 1998 году Александр Осипов начал работать в Башкирском государственном театре кукол. За годы работы он внес вклад в развитие зрительской аудитории и гастрольной деятельности учреждения. При его участии была выстроена система взаимодействия театра с учреждениями культуры, школами и детскими садами городов и районов республики.

Александр Осипов также проходил военную службу в Афганистане и был отмечен медалью.За вклад в развитие культуры он был удостоен званий заслуженного работника культуры Республики Башкортостан и Российской Федерации.