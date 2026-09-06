Последняя неделя работы: опубликован маршрут «поездов здоровья» в Башкирии

Опубликован маршрут «поездов здоровья» в Башкирии на 7–13 сентября

В Башкирии завершается сезон работы «поездов здоровья». С 7 по 13 сентября мобильные медицинские комплексы продолжат принимать жителей отдаленных населенных пунктов.

В Хайбуллинском районе врачи будут работать 8–9 сентября в селе Подольск, а 10–11 сентября — в селе Акъяр. В Салаватском районе «поезд здоровья» посетит село Мурсалимкино 7–8 сентября, село Насибаш — 9 сентября, деревню Алькино — 10 сентября.

В Дуванском районе прием пройдет 11 сентября в Месягутово КСОМ. В Бирском районе 7 сентября специалисты приедут в село Старобазаново, 8 сентября — в село Березовка, 9 сентября — в село Шелканово, 10 сентября — в село Чишма, 11 сентября — в село Кусекеево.

В Шаранском районе «поезд здоровья» будет работать 7 сентября в селе Дмитриева Поляна, а 8–9 сентября — в селе Новоюмашево.

Приемы проводят врачи узких специальностей. Для прохождения обследования необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. Медицинская помощь оказывается бесплатно.

Напомним, к концу лета специалисты «поездов здоровья» выявили у жителей Башкирии более 3,5 тысячи социально значимых заболеваний.

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