Дильназ, Элая и Мухаммадсолех: какими необычными именами называют детей в Башкирии

ЗАГС обновил список самых необычных имен новорожденных в Башкирии

Портал ЗАГС обновил список редких и необычных имен, которыми родители называли новорожденных в Башкирии. Данные опубликованы 6 сентября.

Среди необычных женских имен, зарегистрированных в регионе, оказались Дильназ, Мане, Элая, Сайлин и Санэм.

Имя Дильназ имеет персидское происхождение и переводится как «каприз души». Мане также связывают с персидским происхождением и значением «похожая», при этом существуют и другие версии происхождения имени. Элая имеет древнееврейские корни и может означать «мой Бог — Господь» или «верующая». Имя Сайлин переводят с арабского как «лунная» или «сияющая», а Санэм имеет тюркское происхождение и означает «кумир» или «прекрасная».

Среди редких мужских имен в Башкирии выделяются Имин, Абдуррохман, Иззатилло, Мухаммадсолех и Сарва.

Имин имеет татарское происхождение и означает «безопасный» или «благополучный». Абдуррохман переводится с арабского как «раб Всемилостивого», Иззатилло — «величие Аллаха», а Мухаммадсолех — «восхваляемый и праведный». Имя Сарва также имеет арабские корни и означает «кипарис».

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