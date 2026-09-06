Житель Башкирии получил условный срок за нападение на сотрудников полиции

Житель Башкирии получил условный срок после нападения на сотрудников полиции

Мелеузовский районный суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в применении насилия к сотрудникам полиции.

Как установил суд, в июне 2026 года сотрудники вневедомственной охраны заметили автомобиль «Лада Калина», за рулем которого находился мужчина с признаками алкогольного опьянения. Машину остановили, а водителю предложили дождаться сотрудников Госавтоинспекции для прохождения освидетельствования.

Однако мужчина попытался скрыться. Выйдя из автомобиля, он отталкивал сотрудников полиции, а также нанес им удары по лицу и рукам. Уголовное дело было возбуждено по статье о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти.

Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.

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