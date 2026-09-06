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НовостиОбщество6 сентября 2026 13:01

За несколько дней в лесах Башкирии потерялись 18 человек

Среди потерявшихся в Башкирии с начала сентября оказался ребенок
Источник:kp.ru
В Башкирии за несколько дней зарегистрировали 11 сообщений о потерявшихся

В Башкирии за несколько дней зарегистрировали 11 сообщений о потерявшихся

За прошедшие сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям поступило восемь сообщений о людях, потерявшихся на природе в разных районах республики.

С начала сентября зарегистрировано уже 11 таких сообщений. В результате поисковых происшествий потерялись 18 человек, среди которых один ребенок.

В республике продолжается сезон сбора грибов. С наступлением осени жители все чаще отправляются в лес и не всегда могут самостоятельно найти дорогу обратно.

Спасатели напоминают, что даже хорошо знакомая местность не гарантирует безопасности. Перед походом в лес рекомендуется взять с собой заряженный телефон, сообщить близким предполагаемый маршрут и время возвращения, а также учитывать погодные условия и собственные силы.

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