ГАИ вышла в массовые рейды: где в Башкирии 6 сентября проверяют водителей

Госавтоинспекция вышла в рейды на ключевые трассы Башкирии

Сегодня, 6 сентября, сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции проводят массовые проверки водителей на дорогах Башкирии. Об этом сообщил начальник управления Госавтоинспекции МВД по республике Владимир Севастьянов.

Профилактические мероприятия проходят на 125-м километре автодороги Уфа — Оренбург, 103-м километре трассы Уфа — Бирск — Янаул, 1317-м и 1501-м километрах автодороги М-5 «Урал», 204-м километре дороги Уфа — Инзер — Белорецк, а также на 101-м и 2-м километрах автодороги Р-240, включая подъезд к М-12 «Восток».

Проверки направлены на профилактику нарушений правил дорожного движения и снижение аварийности. Водителям рекомендуют соблюдать ПДД и быть готовыми к остановке сотрудниками Госавтоинспекции.

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