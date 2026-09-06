В Башкирии запустили первого в России робота для доставки компонентов крови

В Башкирии начал работу первый в России медицинский робот, предназначенный для доставки компонентов крови. О запуске проекта сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

По его словам, внедрение робота стало очередным этапом цифровой трансформации системы здравоохранения региона. Новая технология позволит ускорить доставку компонентов крови и высвободить ресурсы медицинского персонала. Ранее для выполнения каждой подобной заявки требовалось участие отдельного сотрудника.

Айрат Рахматуллин отметил, что цифровизация здравоохранения в Башкирии ведется более десяти лет. За это время в регионе были внедрены электронные медицинские карты, онлайн-запись к врачам, электронные рецепты, единая информационная система, цифровые ФАПы и телемедицинские технологии.

По словам министра, новый этап развития связан не только с переводом существующих процессов в цифровой формат, но и с внедрением принципиально новых технологий. В качестве примеров он также назвал использование робота-хирурга и систем искусственного интеллекта для описания рентгенологических исследований.

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