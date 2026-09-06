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НовостиОбщество6 сентября 2026 11:05

Опасная погода надвигается на Башкирию: чего ждать 7 сентября

В Башкирии объявили предупреждение из-за гроз и сильного ветра
Источник:kp.ru
Жителей Башкирии предупредили о грозах и сильном ветре

Жителей Башкирии предупредили о грозах и сильном ветре

Жителей Башкирии предупредили об ухудшении погодных условий 7 сентября. Местами по республике ожидается чрезвычайная пожароопасность. Днем возможны грозы, а порывы ветра в отдельных районах будут достигать 20 метров в секунду.

Во время грозы рекомендуется закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. С балконов и подоконников следует убрать предметы, которые может унести сильный ветер.

На улице спасатели советуют обходить шаткие конструкции и не находиться вблизи деревьев и потенциально опасных сооружений.

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