Туристы с тремя детьми потерялись в горах Башкирии

Фото: Госкомитет по ЧС Башкирии

В Белорецком районе Башкирии спасатели пришли на помощь группе туристов, заблудившейся во время спуска с горы Малиновая.

Компания из семи человек — четырех взрослых и троих детей из Сибая и Магнитогорска — совершила восхождение на гору. Во время спуска туристы потеряли ориентир и обратились за помощью в экстренные службы.

Спасатели Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям поддерживали связь с участниками группы. Получив их координаты, специалисты определили местонахождение туристов и помогли им выйти с маршрута. В результате происшествия никто не пострадал.

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