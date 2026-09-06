Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 сентября 2026 11:55

Туристы с тремя детьми потерялись в горах Башкирии

Спасатели помогли семи туристам найти дорогу с горы Малиновая
Источник:kp.ru
Фото: Госкомитет по ЧС Башкирии

Фото: Госкомитет по ЧС Башкирии

В Белорецком районе Башкирии спасатели пришли на помощь группе туристов, заблудившейся во время спуска с горы Малиновая.

Компания из семи человек — четырех взрослых и троих детей из Сибая и Магнитогорска — совершила восхождение на гору. Во время спуска туристы потеряли ориентир и обратились за помощью в экстренные службы.

Спасатели Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям поддерживали связь с участниками группы. Получив их координаты, специалисты определили местонахождение туристов и помогли им выйти с маршрута. В результате происшествия никто не пострадал.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.