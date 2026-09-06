Трое жителей Башкирии получили государственные награды от Владимира Путина

Президент России наградил троих жителей Башкирии

Президент России Владимир Путин подписал очередной указ о награждении граждан государственными наградами. Среди отмеченных наградами оказались и жители Башкирии.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден председатель комитета Госсобрания — Курултая Башкирии по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Салават Харасов.

Звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено преподавателю физико-математического лицея № 93 Уфы Наталье Володиной.

Еще одну награду получил заместитель председателя Государственного комитета Башкирии по ветеринарии Раян Шагимухаметов. Ему присвоено звание «Заслуженный ветеринарный врач Республики Башкортостан».

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