Два водителя погибли в жестком ДТП на трассе в Башкирии

Фото: ГАИ Башкирии

В Белорецком районе Башкирии вечером произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. В аварии погибли оба водителя.

Как сообщили в Госавтоинспекции республики, ДТП случилось около 20:00 на 209-м километре автодороги Уфа — Инзер — Белорецк.

По предварительным данным, 47-летний водитель «Лады Приоры», следовавший со стороны Уфы в направлении Белорецка, столкнулся с автомобилем Ford Focus, за рулем которого находился 36-летний мужчина.

Оба водителя получили смертельные травмы и скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего. Проводятся следственно-оперативные мероприятия.

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