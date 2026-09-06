Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 сентября 2026 8:01

Два водителя погибли в жестком ДТП на трассе в Башкирии

В Белорецком районе выясняют обстоятельства ДТП с двумя погибшими
Источник:kp.ru
Фото: ГАИ Башкирии

Фото: ГАИ Башкирии

В Белорецком районе Башкирии вечером произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. В аварии погибли оба водителя.

Как сообщили в Госавтоинспекции республики, ДТП случилось около 20:00 на 209-м километре автодороги Уфа — Инзер — Белорецк.

По предварительным данным, 47-летний водитель «Лады Приоры», следовавший со стороны Уфы в направлении Белорецка, столкнулся с автомобилем Ford Focus, за рулем которого находился 36-летний мужчина.

Оба водителя получили смертельные травмы и скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего. Проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.