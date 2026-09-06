Ночь в лесу: в Башкирии нашли пропавшего семилетнего ребенка

Фото: МЧС Башкирии. Пропавшего в лесу семилетнего ребенка нашли спустя несколько часов в Башкирии

В Белебеевском районе Башкирии завершились поиски семилетнего ребенка, пропавшего в лесном массиве.

Вечером 5 сентября ребенок потерялся недалеко от деревни Илькино. К поисковой операции привлекли сотрудников МЧС России и МВД, спасателей, волонтеров «ЛизаАлерт», кинологов, местных жителей и охотников.

Всего в поисках участвовали 122 человека и 18 единиц техники, включая три кинологических расчета. Для обследования лесного массива спасатели использовали квадроциклы, тепловизоры и беспилотник с тепловизионным оборудованием.

Утром 6 сентября около 04:00 его нашли примерно в километре от места, где он пропал. Медицинская помощь ему не потребовалась, несовершеннолетнего передали родителям.

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