Более тысячи человек привлекли к ответственности после проверок дорог в Башкирии

Проверки дорог в Башкирии выявили тысячи нарушений

В Башкирии прокуроры за первое полугодие 2026 года выявили более 2,7 тысячи нарушений законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

По итогам проверок в суды направили 275 исков, внесли почти 1,5 тысячи представлений. По материалам прокурорских проверок было возбуждено восемь уголовных дел.

После вмешательства надзорного ведомства к дисциплинарной и административной ответственности привлекли более 1 050 человек.

Прокурорские проверки были направлены на обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог и улично-дорожной сети. Особое внимание уделялось вопросам ремонта и содержания дорог, а также их оснащения необходимыми средствами организации дорожного движения и объектами инфраструктуры.

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