Работы больше, чем соискателей: в Башкирии подсчитали количество вакансий

Количество вакансий в Башкирии за месяц выросло почти на 10%

К концу июля 2026 года на учете в службе занятости Башкирии состояли 11,3 тысячи жителей, не занятых трудовой деятельностью. Из них 9,5 тысячи человек имели статус официально зарегистрированных безработных.

Уровень регистрируемой безработицы в республике составил 0,5% от численности рабочей силы.

За июль статус безработного получили 2,2 тысячи человек, при этом за месяц удалось трудоустроить около тысячи жителей.

Одновременно работодатели продолжали заявлять о высокой потребности в кадрах. На конец июля в центрах занятости Башкирии было открыто 32,3 тысячи вакансий. Это на 9,6% больше, чем месяцем ранее.

Таким образом, количество предложений о работе в регионе более чем в три раза превысило число официально зарегистрированных безработных.

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