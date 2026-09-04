Уфимцы взяли бронзу на международном конкурсе «Парад у дома ветерана - в кадре»

Уфимцы стали призерами международного конкурса «Парад у дома ветерана». Фото: АНО «Мини-парады».

Представители Уфы заняли третье место на Международном конкурсе «Парад у дома ветерана - в кадре». Федорова Анастасия Павловна и Полетавкин Сергей Иванович стали призерами в номинации «Лучший медиаконтент мини-парада - 2026».

Итоги конкурса подвели в Москве. На него поступило более 300 работ из 36 регионов России, а также Республики Беларусь. Участники представили фотографии, видеоролики и телевизионные сюжеты, посвященные персональным парадам и чествованиям ветеранов Великой Отечественной войны.

Победителей определяли в трех номинациях. В категории «Лучший медиаконтент мини-парада - 2026» первое место занял коллектив Школы Почетного караула Юнармии города-героя Москвы. Второе место получил Молодежный центр Емельяновского округа Красноярского края. Третье место досталось представителям Уфы - Анастасии Федоровой и Сергею Полетавкину.

В других номинациях также определили победителей и призеров. За лучший кадр мини-парада первое место получил Алексей Седов из Москвы, второе - Екатерина Дронина из Севастополя, третье - Арина Первакова из Кемерова.

В номинации «Лучший видеокадр мини-парада - 2026» победил Вадим Кузнецов из Ульяновска. Второе место заняла юнармеец Инна Кузнецова из Ростовской области, третье - коллектив Школы Почетного караула Юнармии Москвы.

Церемония прошла с участием более 400 человек. Среди них были Герои России, ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, представители ветеранских и общественных организаций, юнармейцы и семьи военнослужащих.

Победителям и призерам вручили дипломы и памятные подарки. Жюри конкурса возглавлял Герой России Алексей Волосков.

Во второй части мероприятия объявили о запуске новой Всероссийской акции и одноименного конкурса «Парад в честь юбилея Защитника Отечества». Проект получил поддержку Фонда президентских грантов.

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