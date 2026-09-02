Раненого в гимназии Кушнаренково школьника прооперировали

Раненый в гимназии Кушнаренково школьник остается в ЦРБ после операции. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Школьника, которого утром 2 сентября ранил сверстник в гимназии села Кушнаренково, экстренно прооперировали. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

По его словам, у подростка множественные ножевые ранения. После госпитализации врачи провели операцию. Сейчас состояние пострадавшего оценивается по стабильной гемодинамике.

Как рассказал глава ведомства, к школьнику планируют направить бригаду врачей Республиканской детской клинической больницы.

Напомним, конфликт между двумя учениками 9 класса произошел утром 2 сентября в гимназии Кушнаренково. После случившегося 14-летнего подростка вместе с родителями доставили в отдел полиции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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