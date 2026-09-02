В гимназии башкирского села Кушнаренково произошло ЧП сразу же в начале нового учебного года: во время урока один из девятиклассников ранил другого ножом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Нападение с ножом в школе Кушнаренково - 2 сентября 2026 года: подробности ЧП

В гимназии башкирского села Кушнаренково произошло ЧП сразу же в начале нового учебного года, 2 сентября: во время урока один из девятиклассников ранил другого ножом. Это случилось на фоне «личных разногласий», сообщил в своем канале в MAX первый заместитель премьер-министра Башкирии Урал Кильсенбаев.

– Подросток в состоянии средней тяжести доставлен в ЦРБ, угрозы жизни нет, врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь. С обстоятельствами происшествия в настоящее время разбираются правоохранительные органы, предварительная причина – личные разногласия, – передал чиновник первые данные о случившемся.

Он добавил, что антикризисная бригада Минпросвещения Башкирии выехала на место происшествия.

Реакция властей на нападение с ножом в школе села Кушнаренково - 2 сентября 2026 года: проводится разбирательство

В Минпросвещения Башкирии сообщили, что держат ситуацию с ЧП в гимназии Кушнаренкоо на особо контроле. В школе сейчас работают психологи. Назначена комиссия по делам несовершеннолетних.

Как уточнил глава Кушнаренковского района Марат Латыпов, 14-летний школьник напал с ножом на сверстника в конце первого урока. Ранения у пострадавшего - проникающие, то есть его, грубо говоря, «пырнули» холодным оружием.

- Молодой человек, совершивший преступление, задержан. На месте работает оперативная группа, - сказал чиновник.

По словам министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина, у пострадавшего «множественные ножевые ранения». Врачи экстренно провели ему операцию. Также к юноше на помощь отправили бригаду врачей из РДКБ - главной детской больницы республики.

На фото - пострадавший мальчик

Возбуждено уголовное дело после нападения 14-летнего школьника на одноклассника в Кушнаренково

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело после ЧП в гимназии Кушнаренково. Статья - покушение на убийство.

- Фигурант на почве личных неприязненных отношений нанёс 15-летнему учащемуся ножевые ранения, - говорится в версии следствия.

Сейчас с подозреваемым работают следователи. Они также осматривают место происшествия, допрашивают очевидцев и других свидетелей. В МВД добавили, что сразу после с нападения 14-летнего фигуранта уголовного дела доставили с родителями в отдел полиции.

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