В Башкирии 9-классник на уроке напал на сверстника с ножом: СК завел дело о покушении на убийство

СК по Башкирии возбудил уголовное дело о покушении на убийство после нападения с ножом на 15-летнего школьника в одной из школ в Кушнаренково. По подозрению в покушении был задержан его 14-летний одноклассник.

Напомним, сегодня утром, 2 сентября, в Кушнаренковской гимназии прямо на уроке один ученик напал с ножом на другого. По данным правоохранительных органов, причиной поножовщины стали личные неприязненные отношения. Известно, что нападавший нанес жертве несколько ножевых ранений. Сейчас 15-летний школьник в районной больнице, его состояние оценивается как средней тяжести. А 14-летний нападавший задержан.

- В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователями и криминалистами проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы и другие свидетели, - прокомментировали в пресс-службе СК по Башкирии.

Следователи выясняют причины и условия, которые могли способствовать совершению преступления 14-летним подростком.

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