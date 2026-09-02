В Башкирии школьника доставили в полицию после нападения на одноклассника

В МВД Башкирии рассказали о нападении девятиклассника на одноклассника. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В МВД Башкирии прокомментировали происшествие в гимназии Кушнаренковского района, где во время занятий один из школьников ударил одноклассника ножом.

Сегодня утром в Отдел МВД России по Кушнаренковскому району поступило сообщение от директора учебного учреждения о произошедшем на территории школы. По предварительным данным, между двумя учениками 9 класса произошел конфликт. В ходе ссоры один из подростков нанес другому удар ножом. Пострадавшего экстренно госпитализировали.

По данным МВД, 14-летнего школьника вместе с родителями доставили в отдел полиции для дачи объяснений. Сотрудники МВД устанавливают обстоятельства произошедшего.

По факту случившегося проводится проверка. Правоохранителям предстоит установить причины конфликта и все обстоятельства происшествия.

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