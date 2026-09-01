Состояние пострадавших при нападении в Уфе сестер улучшилось

В Минздраве Башкирии сообщили об улучшении состояния пострадавших сестер. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Состояние двух несовершеннолетних сестер, пострадавших при нападении в Уфе 17 августа, улучшилось. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Сейчас девочки продолжают лечение в больнице. Им проводят восстановительные процедуры и физиотерапию.

Напомним, нападение произошло 17 августа в квартире на улице Высотной. По версии следствия, несовершеннолетняя нанесла ножевые ранения двум сестрам, после чего скрылась. Вскоре ее задержали сотрудники полиции.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух человек. 18 августа Кировский районный суд Уфы отправил подозреваемую в СИЗО на два месяца. Также назначена экспертиза, которая должна установить ее психическое состояние и способность осознавать характер своих действий.

Ранее мать пострадавших рассказала об обстоятельствах произошедшего.

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