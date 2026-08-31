Реабилитация на колесах: башкирский проект вошел в топ-10 форума «Сильные идеи для нового времени»

Башкирский проект мобильной реабилитации вошел в топ-10 форума «Сильные идеи для нового времени». Об этом стало известно по итогам форума в Нижнем Новгороде, который 28 августа открыл президент России Владимир Путин.

Башкирия стала одним из первых регионов страны, где в 2025 году запустили мобильный реабилитационный комплекс МОБИТРАК МТ-8 «Я СМОГУ». Комплекс работает по принципу «реабилитация едет к вам»: он приезжает туда, где нет реабилитационных центров или они находятся далеко. Уже 80 пациентов из Чишминского района завершили курс восстановления с положительной динамикой.

Идею проекта разработал Марат Ильясов – основатель АНО «Я смогу». В 2006 году он получил тяжелую травму позвоночника в ДТП и оказался полностью парализован. За 20 лет Ильясов восстановил двигательные функции и создал собственные тренажеры для людей со схожими проблемами. В 2024 году на президентский грант совместно с компанией «MOBITRUCK» он разработал мобильный комплекс.

Внутри комплекса – авторские тренажеры для разработки суставов и мышц, физиотерапевтические аппараты, веревочная система «ЭКЗАРТА» и подъемники для маломобильных пациентов. Комплекс полностью автономен: работает при температурах от -40 до +40 градусов, оснащен генератором, системой отопления и санузлом для людей с ограниченными возможностями. Проектная мощность – до 600 пациентов в год.

Инструкторами на комплексе нередко становятся сами ветераны СВО, прошедшие реабилитацию. После подготовки они продолжают работу в своем регионе, расширяя сеть специалистов.

Проект получил поддержку Фонда президентских грантов и вошел в топ-100 социальных инициатив страны. После решения о федеральном масштабировании опыт Башкирии станет основой для развития доступной реабилитации по всей стране.

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