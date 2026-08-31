«Состояние улучшается» – Минздрав о состоянии сестренок, выживших в резне, устроенной фанаткой сериалов от Netflix

Фото: «Честный репортаж»

Состояние сестер, на которых напали с ножом в Уфе, улучшается. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

16-летняя и 9-летняя сестры уже две недели находятся в уфимской больнице. 17 августа бывшая одноклассница старшей девочки пришла к ним домой и напала с ножом сначала на одну сестру, затем на другую. Присутствовавшего в квартире 10-летнего брата она не тронула. Нападавшую задержали вскоре после инцидента.

Сейчас девочкам проводят восстановительное лечение и физиотерапию. СК Башкирии расследует уголовное дело о покушении на убийство двух человек. Обвиняемая находится в СИЗО.

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