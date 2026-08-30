Кадр видео: соцсети

Резонансной оказалась история поимки обычного мотоциклиста из Уфы. А всё потому, что задержал его полицейский, который погнался за ним будучи пассажиром гражданского Porsche Cayenne. Всё случившееся было снято на видео и появилось в сети.

Запись, набравшую за сутки почти миллион просмотров, опубликовал сам мотоциклист Петр. Он недоумевал, за что его задержали, и возмутился тем, как это было сделано. На кадрах с камеры на его шлеме видно, что он проезжал кольцо на центральном рынке, где ГАИ проводило профилактический рейд. Рядом с патрульными машинами в этот момент можно заметить гражданский Porsche .

Водитель байка как ни в чем ни бывало продолжил движение и через полтора километра остановился на красный сигнал светофора. Тогда же с ним поравнялся тот самый Porsche, с переднего пассажирского места которого выбежал сотрудник ГАИ. Инспектор стал задерживать Петра, и тот упал на асфальт вместе с мотоциклом. Между мужчинами завязался непродолжительный диалог.

– Ты чё делаешь? – спросил мотоциклист.

– Стоять! – сказал ему сотрудник ГАИ.

– Что?

– Неподчинение у тебя было. Махали же тебе [сам байкер утверждает, что не видел никакого сигнала об остановке].

– Где?

– Там.

– У меня права есть.

– Камеру выключите.

На этом запись остановилась.

Сотрудник ГАИ задержал мотоциклиста

По словам Петра, при задержании пострадал его мотоцикл: повредился выхлоп и слайдер. Ремонт ему обойдется в 171 тысячу рублей. Он заявлял, что намерен судиться с гаишниками, но позже видео пропала с его страницы.

Случай «КП-Уфа» прокомментировали в пресс-службе ГАИ Башкирии.

– В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мототехника» на проспекте Октября в Уфе сотрудники ДПС предприняли попытку остановить мотоцикл. Водитель не выполнил законное требование сотрудника полиции об остановке и попытался скрыться, – передали в дорожной инспекции. – Сотрудники полиции привлекли водителя автомобиля «Порш», находившегося поблизости, с просьбой следовать за нарушителями. Впоследствии на площади Володарского один из мотоциклистов [вместе с Петром тогда гонял еще один мотоциклист] остановился на запрещающий сигнал светофора, где к нему на гражданском автомобиле подъехал сотрудник полиции. При виде представителя власти одному из водителей мотоцикла удалось уехать, а второй не удержал равновесие и опрокинулся вместе с транспортным средством.

На Петра в итоге составили два протокола: за управление не зарегистрированным в установленном порядке транспортом и отсутствие ОСАГО. В ведомстве добавили, что выясняют личность второго мотоциклиста.

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