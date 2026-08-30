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НовостиОбщество30 августа 2026 13:22

Жителей Башкирии предупредили о пожароопасности и заморозках одновременно

Температура воздуха местами по республике упадет до -3
Источник:kp.ru
В Башкирии в ближайшие сутки ожидается и чрезвычайная пожароопасность, и ночные заморозки местами до -3 градусов

В Башкирии в ближайшие сутки ожидается и чрезвычайная пожароопасность, и ночные заморозки местами до -3 градусов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии в ближайшие сутки ожидается и чрезвычайная пожароопасность, и ночные заморозки местами до -3 градусов. Об этом предупредило региональное МЧС.

– При заморозках водителям транспортных средств снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений, – обратились спасатели к автомобилистам.

31 августа в Башкирии обойдется без существенных осадков. Днем прогнозируется усиление ветра до порывистого и +14, +19 градусов.

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