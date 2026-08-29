Вышел из дома и не вернулся: в Башкирии пропал 17-летний подросток

Фото: «Барс»

В Туймазинском районе Башкирии разыскивают 17-летнего Ивана Бараболю. По информации поискового отряда «БАРС», подросток пропал 29 августа.

Юноша вышел из дома в деревне Нуркеево и не вернулся. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 162 сантиметра, среднее телосложение, коричневые волосы и карие глаза. В день исчезновения он был одет в черную толстовку с капюшоном, темно-серые джинсы и бордовые кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просят сообщить по телефонам 8 (937) 3-102-112 или 112.

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