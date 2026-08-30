Первое сентября в Башкирии пройдет без дождей и с теплом до +23

В Башкирии ожидаются три холодные ночи подряд

В Башкирии в ближайшие дни сохранится прохладная погода с ночными заморозками. При этом днем температура воздуха будет постепенно повышаться.

30 августа существенных осадков не ожидается, лишь на северо-востоке возможен небольшой дождь. Ночью температура составит +1…+6 градусов, местами ожидаются заморозки до -2 градусов. Днем воздух прогреется до +12…+17 градусов.

31 августа осадков также не прогнозируется. Ночью ожидается +2…+7 градусов, местами температура в воздухе и на поверхности почвы опустится до -2 градусов. Днем потеплеет до +15…+20 градусов.

В День знаний, 1 сентября, существенных осадков не ожидается. Ночью местами сохранятся заморозки до -2 градусов, однако днем воздух прогреется уже до +18…+23 градусов. Ветер во все дни будет преимущественно северо-западным и западным, умеренным, местами с порывами.

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