Инфляция замедляется: какие товары подорожали в Башкирии

Цены в Башкирии притормозили

Годовая инфляция в Башкирии в июле замедлилась с 5,5% до 5,1%. Как сообщили в Нацбанке республики, это самый низкий показатель с сентября 2023 года. При этом инфляция в регионе осталась ниже среднероссийской, которая составила 5,98%. За месяц цены в Башкирии выросли на 0,3%, что почти вдвое меньше июньского показателя.

В середине лета благодаря новому отечественному урожаю традиционно подешевела плодоовощная продукция. Также снизились цены на яйца из-за увеличения объемов производства. При этом сахар подорожал на фоне сокращения прошлогодних запасов и сезонного роста спроса во время домашних заготовок.

Что стало дороже

В июле выросли цены на топливо. На это повлияли временное снижение объемов нефтепереработки в стране, а также сезонный рост спроса в период сельскохозяйственных работ и отпусков.

Дороже стали и смартфоны с компьютерами — из-за ослабления рубля увеличилась стоимость новых импортных поставок. В то же время холодильники и телевизоры подешевели из-за снижения спроса.

Турбазы уступили глэмпингам

Теплая погода также повлияла на стоимость отдыха. Палаточные городки и глэмпинги составили конкуренцию традиционным турбазам и здравницам, из-за чего крупные туристические объекты снизили цены на свои услуги.

В целом по России годовая инфляция в июле практически не изменилась и составила около 6%. Банк России продолжает денежно-кредитную политику, направленную на снижение инфляции до целевого уровня в 4%.

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