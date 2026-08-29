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НовостиОбщество29 августа 2026 15:25

Бастрыкин взял на контроль дело о разбитой дороге в Нагаево

СК возбудил уголовное дело из-за отсутствия нормальной дороги в Нагаево
Источник:kp.ru
После жалоб жителей Нагаево на дорогу возбуждено уголовное дело

После жалоб жителей Нагаево на дорогу возбуждено уголовное дело

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела, возбужденного после жалоб жителей села Нагаево в Уфе на состояние дороги.

Речь идет об улице Солидарности, где, по данным следствия, отсутствует асфальтовое покрытие. Грунтовую дорогу регулярно размывает, на ней образовались многочисленные ямы и колеи, из-за чего проезд транспорта и проход к жилым домам затруднены. При этом многочисленные обращения местных жителей в различные инстанции результата не принесли.

По факту нарушения прав граждан на качественную дорожную инфраструктуру СУ СК России по Башкирии возбудило уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Владимиру Архангельскому представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования, а также о мерах, принимаемых для решения проблемы. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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