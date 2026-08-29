В Башкирии появится новый статус для волонтеров, помогающих бойцам СВО

Радий Хабиров поддержал создание статуса

В Башкортостане появится новый официальный статус — «Волонтер СВО». Его планируют присваивать добровольцам, которые помогают бойцам и доставляют гуманитарную помощь в зону спецоперации.

С инициативой учредить такой статус на VIII Гражданском форуме РБ выступил руководитель регионального отделения Народного фронта Виталий Брыкин. Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал предложение и сообщил, что в ближайшее время встретится с волонтерами для обсуждения мер поддержки.

На форуме, прошедшем в Уфе 27 августа, также наградили волонтеров конвойных команд. Медали «От благодарного народа Башкортостана» получили Ильдар Гумаров, Василий Рыбаков и Альфред Сафин. Каждый из них совершил более 60 гуманитарных миссий и доставил сотни тонн помощи.

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