Путин и Хабиров открыли новую школу в Уфе по видеосвязи

Фото: скриншот с эфира открытия

В уфимском микрорайоне Глумилино-2 открыли современную школу. В режиме ВКС глава Башкирии Радий Хабиров доложил президенту России Владимиру Путину о развитии образовательной системы региона и поблагодарил за поддержку.

По словам руководителя республики, новая школа отвечает современным требованиям и оснащена передовым оборудованием. Параллельно в Башкирии продолжается строительство новых образовательных учреждений и капитальный ремонт действующих школ. Это, отметил Хабиров, уже дает результаты — в регионе растет число стобалльников ЕГЭ и победителей всероссийских олимпиад.

Также глава Башкирии пригласил Владимира Путина на открытие Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра, запуск которого запланирован до конца года.