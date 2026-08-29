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НовостиОбщество29 августа 2026 15:01

В Башкирии прокуратура выявила нарушения в школьных автобусах

В автобусах нашли просроченные аптечки и огнетушители
Источник:kp.ru
Проверку провели накануне нового учебного года

Проверку провели накануне нового учебного года

В Салавате прокуратура проверила готовность школьных автобусов к новому учебному году и выявила нарушения. Как сообщили в надзорном ведомстве, три автобуса оказались не готовы к перевозке детей.

Проверку провели совместно со специалистами местного отделения ГИБДД. В автобусах обнаружили огнетушители и аптечки с истекшими сроками эксплуатации, а также отсутствие противооткатных устройств.

После вмешательства прокуратуры выявленные нарушения были устранены.

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