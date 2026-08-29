Туристы из Уфы двое суток не могли вылететь на отдых в Египет

Самолет сломался после посадки пассажиров

Уфимцы двое суток не могли вылететь на отдых в Египет. Сначала рейс перенесли из-за режима беспилотной опасности, а затем у самолета обнаружили неисправность.

Рейс авиакомпании AL Masria должен был отправиться из Уфы в Египет 27 августа в 8:00. Из-за угрозы атаки беспилотников вылет сначала перенесли на 14:00, затем — на вечер.

Глубокой ночью пассажиров наконец посадили в самолет, однако лайнер так и не взлетел. По словам одной из пассажирок, борт около двух часов курсировал по аэродрому, после чего туристов вновь высадили из-за технической неисправности воздушного судна.

Пассажирам предложили разместиться в предоставленных отелях, однако четкой информации о времени вылета к вечеру 28 августа они так и не получили.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Уфы на момент публикации, самолет вылетел в Египет 29 августа в 12:25. Теперь пассажирам предстоит решить вопрос о компенсации за два потерянных дня отдыха — обращаться они планируют в страховые компании и к туроператору после возвращения из поездки.

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