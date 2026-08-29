В Башкирии простились с погибшим на СВО сержантом Азатом Мулюковым

Фото: администрация Учалинского района

В селе Суяргулово Учалинского района простились с сержантом Азатом Мулюковым, погибшим при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации района.

Соболезнования родным и близким военнослужащего выразил заместитель главы администрации Учалинского района Асхат Асадуллин. Проводить бойца в последний путь пришли односельчане, друзья, одноклассники, учителя и ветераны боевых действий.

В администрации района отметили, что память об Азате Мулюкове навсегда сохранится в сердцах его близких, соратников и земляков.

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