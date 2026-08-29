Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика29 августа 2026 13:07

В Башкирии простились с погибшим на СВО сержантом Азатом Мулюковым

Церемония прощания прошла в селе Суяргулово Учалинского района
Источник:kp.ru
Фото: администрация Учалинского района

Фото: администрация Учалинского района

В селе Суяргулово Учалинского района простились с сержантом Азатом Мулюковым, погибшим при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации района.

Соболезнования родным и близким военнослужащего выразил заместитель главы администрации Учалинского района Асхат Асадуллин. Проводить бойца в последний путь пришли односельчане, друзья, одноклассники, учителя и ветераны боевых действий.

В администрации района отметили, что память об Азате Мулюкове навсегда сохранится в сердцах его близких, соратников и земляков.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.